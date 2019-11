Tragedia in Argentina: Salinas perde un occhio, è stato sparato al volto

Il difensore del club argentino dell’Arsenal, Alexis Salinas, ha perso l’occhio sinistro a seguito di un agguato. Si teme anche per il destro.

Una tragica notizia ha in queste ore scosso il calcio argentino: Alexis Salinas, difensore dell’ de Sarandí, ha perso l’uso dell’occhio sinistro a seguito di quello che è stato un vero e proprio agguato.

Il giocatore 22enne, il cui cartellino è di proprietà dell’Argentinos Juniors, lunedì sera si trovava con un gruppo di amici in località Ciudad Evita, a Buenos Aires, quando da un’auto sono stati esplosi dei colpi di fucile per motivi non ancora noti. Tutti i ragazzi vittime dell’agguato hanno riportato ferite, proprio Salinas è però colui che versa in condizioni più critiche.

Il difensore ha infatti perso l’occhio sinistro e rischia di non recuperare l’uso del destro.

“Vedo solo rosso, ma i medici mi hanno detto che è una cosa che può succedere. Dovremo aspettare che l’occhio si sgonfi, temo di non poter più vedere mio figlio di quattro anni”.

Salinas, che ancora non ha avuto la possibilità di debuttare in prima squadra, ha ricordato quei terribili momenti.

“Ci eravamo appena seduti quando ci hanno sparato. Non ho visto più nulla, ho pensato che mi avessero ucciso. L’unica cosa che mi è venuta in mente di fare è stata quella di strisciare sul pavimento. Io non so perché in queste ore le forze dell’ordine abbiano parlato di regolamento di conti, io credo che si sia trattato di uno scambio di persona. Siamo tutti ragazzi che lavorano”.

L’Arsenal, attraverso Twitter ha emesso un comunicato sulla vicenda.

Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad #ArsenalFútbolClub se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia. pic.twitter.com/xIOVFYoQyD — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) November 5, 2019

“Alexis Salinas, un giocatore del nostro club, ha perso la vista ad un occhio a causa di alcuni colpi di arma da fuoco. L’Arsenal è in costante contatto con Alexis e con la sua famiglia”.

Il club argentino ed i giocatori della rosa, si sono messi a totale disposizione del giocatore e della sua famiglia e lo stesso Arsenal ha fatto già sapere che si farà carico di tutte le spese mediche.