Totti ringrazia i tifosi del Napoli: "Sono rimasto sbalordito, trattato come un santone"

Francesco Totti praticamente ogni giorno sta realizzando una diretta su Instagram, in compagnia di suoi amici o calciatori o ex calciatori. Stavolta è il turno del noto attore Salvatore Esposito.

Essendo di , l'attore di Gomorra, ha stuzzicato Totti con una domanda ad hoc sui tifosi del Napoli.

"Io ringrazierò per sempre i tifosi del Napoli. Quando giocavo ed ero capitano della non mi accoglievano sempre bene, l'ultima partita che però ho giocato al San Paolo mi hanno applaudito e lì sono rimasto sbalordito. Un gesto significativo che poi si è anche ripetuto. quando sono tornato al San Paolo da dirigente della Roma mi hanno accolto benissimo e la gente mi ha detto 'solo con due persone i tifosi hanno fatto così: con te e con Maradona'. In quel momento mi sono sentito un santone".