Torino-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Torino-Roma

• Data: venerdì 20 maggioo 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Un altro campionato di Serie A volge al termine. Ad aprire le danze dell'ultima giornata sono Torino e Roma, che si sfidano per tre punti più importanti per i giallorossi che per i granata.

La squadra di Juric infatti non ha più niente da chiedere al campionato, se non migliorare ulteriormente il proprio record storico di punti. Il Torino ne ha fin qui conquistati 50 e potrebbe incrementare ancora il tesoretto di punti portati a casa.

La Roma invece ha bisogno di tre punti per centrare l'obiettivo qualificazione ad una coppa europea. In base ai risultati delle altre rivali Atalanta, Lazio e Fiorentina i giallorossi capiranno quale sarà il loro destino.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO TORINO-ROMA

La partita tra granata e giallorossi si giocherà venerdì 20 maggio 2022 presso lo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Fischio d'inizio previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE TORINO-ROMA IN STREAMING

La sfida sarà trasmessa da DAZN Per vederla bisognerà dunque connettersi all'app della piattaforma tramite le smart tv di ultima generazione, tramite una console di gioco come Xbox o Playstation o in alternativa un dispositivo come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.

TORINO-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Essendo il match trasmesso in esclusiva da DAZN, si potrà seguire anche in streaming scaricando l'app per dispositivi mobili come smartphone e tablet o da pc fisso collegandosi al sito ufficiale.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Edoardo Testoni si occuperà della telecronaca della sfida su DAZN, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti su Torino-Roma saranno disponibili anche su GOAL. Tramite la nostra diretta testuale potrete seguire tutti gli avvenimenti e i momenti salienti dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

Juric dovrebbe confermare Izzo, Zima e Rodriguez nel trio difensivo. Sempre out Bremer. Aina e Ansaldi esterni di centrocampo, con Mandragora e Lukic nel mezzo. Praet e Seck alle spalle di Belotti.

L'articolo prosegue qui sotto

Mourinho non può non pensare alla finale di Conference League ed effettua qualche cambio. Rui Patricio va in porta, in difesa torna Mancini con Kumbulla e Ibanez. In mezzo al campo confermato Veretout con Cristante, mentre sugli esterni vanno Zalewski a sinistra e Karsdorp a destra. Pellegrini supporta Abraham e Shomurodov centravanti.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Seck; Belotti. All. Juric

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho