Torino, N'Koulou nemmeno in panchina: lo ha chiesto il giocatore stesso

Nicolas N'Koulou non sarà nemmeno in panchina nella sfida tra Torino e Sassuolo: lo ha chiesto il giocatore stesso. Possibili questioni di mercato.

La settimana del si preannuncia complicata: non soltanto la sconfitta in casa per 2-3 contro il Wolverhampton, ma anche un forfait importante contro il alla prima in .

Il grande assente del match dell'Olimpico Grande Torino è Nicolas N'Koulou. Il difensore camerunense non risulta nelle formazioni ufficiali della sfida e non è nemmeno in panchina.

Secondo quanto riportato 'Sky Sport', sarebbe stato il giocatore stesso a chiedere a Mazzarri di essere lasciato fuori dalla distinta, perché si sentirebbe poco sereno.

Dietro questa scelta potrebbero esserci motivi di mercato, visto che il giocatore è stato accostato a lungo soprattutto alla in estate.

Una situazione in più da risolvere in vista di Wolverhampton-Torino, match di ritorno del playoff di in programma giovedì prossimo.