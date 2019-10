Torino, Mazzarri confermato da Cairo: "Non è in discussione"

Il presidente Cairo annuncia: "La squadra andrà in ritiro". Mazzarri, invece, è confermato: "L'unico a non essere in discussione è proprio lui".

Il non incorna più. Un'altra delusione, un'altra brutta sconfitta. E, con il derby contro la alle porte, la pressione su Walter Mazzarri che cresce sempre più dopo il comunicato emesso ieri da una parte del tifo granata.

Eppure, chi pensa a un cambio in panchina è fuori strada. E a confermarlo davanti alle telecamere di 'Sky Sport', al termine della partita persa malamente in casa della , è il presidente Urbano Cairo.

"Mazzarri in discussione? Assolutamente no. Mazzarri è l'unico che non è in discussione. Abbiamo esaminato col mister la partita che, a parte l'inizio, non ha visto il Torino essere il Torino di questo campionato. Penso ad esempio alla partita con l' a ".

La misura presa da Cairo con effetto immediato, piuttosto, è un'altra: i giocatori andranno in ritiro per provare a preparare nel migliore dei modi la sfida in programma sabato sera contro la Juventus.

"Penso sia giusto andare in ritiro, perché i giocatori possano confrontarsi e riflettere".

Le prossime giornate, in ogni caso, potrebbero essere decisive per il futuro di Mazzarri, come detto sempre più inviso a una parte del tifo del Torino. L'obbligo, per i granata, è quello di cambiare marcia. Da subito, dalla Juventus.