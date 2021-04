Torino-Juventus, fair play Bentancur: tolto il giallo a Mandragora

Dopo una scivolata di Mandragora ai danni di Bentancur, l'arbitro Fabbri aveva mostrato il giallo, prima di toglierlo per l'ammissione dell'uruguaiano

Juventus e Torino si aggiudicano un punto a testa nel Derby della Mole, con i bianconeri ancora molto opachi a tratti, come spesso è capitato in questo campionato.

Ma a fare notizia non è stato solo il punteggio, bensì anche un gesto che ha avuto come protagonista Rodrigo Bentancur. Nel secondo tempo, quasi a fine partita, l'uruguaiano ha subìto una scivolata di Rolando Mandragora a centrocampo.

Il piede dell'italiano era abbastanza a martello e l'arbitro Michael Fabbri gli ha mostrato il cartellino giallo immediatamente. Ma le proteste di Mandragora sono state veementi, Bentancur così ha ammesso all'arbitro che non era stato toccato dall'intervento.

L'arbitro allora ha fatto il gesto del "no" con le mani ed ha tolto il cartellino giallo a Mandragora, quest'ultimo si è complimentato con Bentancur per il fair play mostrato in una situazione tra l'altro molto delicata.

In effetti, a vedere il replay, non si vede contatto tra i due giocatori, anche se comunque l'intervento era potenzialmente pericoloso: proprio per questo comunque il calcio di punizione è stato confermato da Fabbri.