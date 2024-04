Torino-Frosinone in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Il Torino, in corsa per l'Europa, ospita un Frosinone con l'acqua alla gola: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

TORINO-FROSINONE: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La trentatreesima giornata di Serie A prosegue con la sfida dell'Olimpico Grande Torino: il Torino di Ivan Juric ospita il Frosinone di Eusebio Di Francesco in una sfida tra formazioni con obiettivi decisamente diversi.

Il Torino non ha ancora abbandonato il sogno di tornare a giocare in Europa, mentre il Frosinone è sempre con l'acqua alla gola, anche se i pareggi ottenuti contro Bologna e Napoli hanno rilanciato le ambizioni di salvezza della formazione ciociara.

Ma quando si gioca Torino-Frosinone e dove si vedrà la partita in tv e streaming? Tutte le informazioni.

TORINO-FROSINONE IN DIRETTA DOMENICA 21 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Torino-Frosinone Competizione Serie A Data 21 aprile 2024 Orario 15:00 Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

TORINO-FROSINONE IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 21 APRILE

TORINO-FROSINONE IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-FROSINONE

Juric ha problemi sia in difesa (Sazonov in forte dubbio) che a centrocampo, dove mancherà anche Ricci per squalifica, e così sarà costretto ad affidarsi a Ilic, di rientro dall'infortunio. Rodriguez dovrebbe essere confermato in difesa e Vojvoda qualche metro più avanti, ma spera anche Masina.

Nel Frosinone Monterisi c'è, ma va in panchina. Sempre out invece i vari Bonifazi e Oyono. Lirola verrà dunque adattato nuovamente in difesa, con Zortea a tutta fascia. Brescianini ancora favorito su Reinier per affiancare Soulé alle spalle di Cheddira.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

TORINO-FROSINONE: IL CONFRONTO

Sono soltanto 5 i precedenti in Serie A, decisamente favorevoli al Torino: il Frosinone non è mai riuscito ad avere la meglio sui granata.