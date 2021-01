Torino-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torino e Fiorentina si affrontano nella 20esima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

TORINO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 gennaio 2021

29 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky Sport (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

E’ una partita che mette in palio punti molto pesanti quella che aprirà ufficialmente il ventesimo turno e il girone di ritorno del campionato di Serie A. Ad affrontarsi saranno Torino e Fiorentina , ovvero due squadre che, a differenza di quanto da molti prospettato ad inizio stagione, si sono ritrovate impelagate nella lotta per non retrocedere.

I granata, che sono reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto in pieno recupero e in rimonta sul campo del , arrivano a questa sfida dopo aver messo in cascina, nel girone d’andata, appena 14 punti che vogliono terzultimo posto al pari del , a + 2 sul fanalino di coda.

Più serena la situazione dei gigliati che nell’ultimo turno di campionati si sono messi alle spalle il pesantissimo 6-0 patito sul campo del , imponendosi per 2-1 in casa contro il Crotone. I punti in classifica per i viola sono 21, ovvero 7 in più rispetto a quelli delle squadre attualmente in zona retrocessione.

Altre squadre

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 144 in Serie A tra Torino e Fiorentina. Il bilancio è estremamente equilibrato, ma sorride leggermente ai granata in virtù delle 48 vittorie a fronte dei 48 pareggi e dei 47 successi dei toscani.

In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO TORINO-FIORENTINA

Torino-Fiorentina si giocherà venerdì 29 gennaio 2021 allo stadio Olimpico Grande Torino . Il match si svolgerà a porte chiuse, così come previsto dalle norme adottate per contrastare la pandemia. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 20,45.

Il match valido per il 20° turno del campionato di Serie A che vedrà opposte Torino e Fiorentina verrà trasmesso in diretta televisiva dell’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La telecronaca della partita è stata affidata ad Andrea Marinozzi con commento tecnico di Fernando Orsi.

Come di consueto, sarà possibile seguire la gara anche in diretta mediante Sky Go , sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, utilizzando quindi la app per sistemi iOS e Android, sia su pc o notebook, in questo caso collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa per vedere Torino-Fiorentina in streaming è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra i quali anche le partite di Serie A, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Coloro che fossero impossibilitati a seguirein Tv o in streaming, hanno un altro modo per non perdersi la sfida:. Vi racconteremo tutte minuto per minuto tutte le fasi salienti della partita dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Davide Nicola disporrà il suo Torino con un 3-5-2 nel quale dovrebbero essere Bremer, Lyanco e Rodriguez a completare il pacchetto difensivo davanti a Sirigu. Difficile il recupero di Izzo, che è uscito con un trauma cranico dall’ultima sfida di campionato. Singo ed Ansaldi presidieranno gli esterni, mentre in attacco toccherà ancora alla coppia Zaza-Belotti.

Modulo speculare per Cesare Prandelli che sugli esterni dovrebbe riproporre Caceres e Biraghi. In mediana probabile riconferma per Bonaventura al fianco di Amrabat e Castrovilli, mentre in attacco è scontata la presenza di Ribery e Vlahovic.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.