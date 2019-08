Torino, Baselli ko nel primo tempo: problema muscolare alla coscia

Imprevisto per Mazzarri nel primo tempo della sfida dei preliminari di Europa League con il Debrecen: guaio muscolare per Baselli.

Il deve fare i conti con il nuovo infortunio occorso a Daniele Baselli nel primo tempo della gara di ritorno del 2° Turno preliminare di con il Debrecen.

Per il centrocampista, sostituito al 45' del primo tempo con il venezuelano Rincon, al debutto stagionale, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', un problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca prima ancora che le due formazioni potessero rientrare negli spogliatoi.

Baselli ha lasciato il terreno di gioco del Nagyerdei Stadion sul risultato di 2-0 per i granata grazie alle reti di Zaza e Izzo. A poche settimane dall'inizio del campionato di , il suo stop non può non preoccupare il tecnico Walter Mazzarri, che a lui si affida come uomo di qualità della mediana.

Come da prassi in queste situazioni, saranno gli esami strumentali cui sarà sottoposto il giocatore del Torino a rivelare la reale entità del problema muscolare riportato in Ungheria.