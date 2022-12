Torino attivo sul mercato: primi contatti per Juranovic del Celtic

I granata fanno sul serio per il laterale del Celtic e della Nazionale croata: la valutazione degli scozzesi si aggira attorno ai 6 milioni.

La vetrina dei Mondiali finisce inevitabilmente per attivare le sirene di mercato di diversi club sparsi per l'Europa e per il Mondo.

Tra questi spicca sicuramente il Torino che ha prontamente messo gli occhi su uno dei protagonisti della rassegna iridata.

I granata, secondo quanto riferito da 'Sky', avrebbero avviato i primi contatti per il laterale Josip Juranovic.

Calciatore di proprietà del Celtic, Juranovic è impegnato in Qatar con la Croazia dove sabato prossimo contenderà al Marocco il terzo posto finale.

I dialoghi tra il board piemontese e quello scozzese proseguono in maniera proficua e la valutazione del calciatore si aggira attorno ai 6 milioni di euro. La quadra tra le parti potrebbe essere trovata attraverso un prestito gratuito sino al termine della stagione, con riscatto fissato per l'estate.

In questi Mondiali, il classe 1995 ha disputato tutte le partite che hanno visto protagonista la Nazionale di Dalic, compresa quella contro l'Argentina in semifinale, sfociata nell'eliminazione dal torneo.