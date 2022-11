Top a inizio 2022 divenuto flop: la parabola di Mendy tra Chelsea e Mondiali

Campione d'Africa a inizio anno, Mendy ha perso il posto da titolare al Chelsea negli ultimi mesi. Disastroso contro l'Olanda ai Mondiali.

Edouard Mendy è il portiere Campione d'Africa in carica. Il miglior portiere del torneo vinto dal suo Senegal nel 2022. A inizio anno era considerato uno dei migliori estremi difensori del pianeta, ma nella nuova annata le sensazioni su di lui sono cambiate.

L'esordio al Mondiale 2022 contro l'Olanda è solamente l'ultimo punto di una parabola discendente subita nella seconda parte dell'anno. Mendy è stato infatti decisivo in negativo, permettendo agli Orange di conquistare il successo nella sfida del gruppo A.

Gara bloccata a Doha, con Gakpo riuscito a dare il vantaggio all'Olanda al primo tiro degli Orange, sfruttando l'indecisione di Mendy: uscita a vuoto del portiere del Chelsea e 1-0. Al quale è seguito il raddoppio di Klaassen, arirvato dopo la respinta del portiere su Depay: palla vagante in area senza mancato blocco e tiro vincente da parte del centrocampista di Van Gaal.

Sono mesi difficili per Mendy, che negli ultimi mesi ha perso il posto da titolare al Chelsea: con Potter, infatti, l'ex estremo difensore del Rennes non ha giocato più in Champions League, limitando le sue presenze anche nel campionato di Premier League 2022/2023.

Solamente poche apparizioni in campionato per Mendy, superato da Kepa in campo europeo e in Premier. Poca fiducia dunque all'esordio nei Mondiali 2022, in cui il suo Senegal deve fare a meno del miglior giocatore, quel Sadio Manè infortunatosi prima dell'inizio del torneo iridato.

Mendy e il Senegal avranno un match già decisivo contro i padroni di casa del Qatar il prossimo 25 novembre: vincere per provare a continuare nei Mondiali autunnali, così da dare battaglia all'Ecuador e alla stessa Olanda, entrambe vincitrici nella prima giornata.

Per Mendy saranno giorni importanti per dimostrare di essere ancora uno dei top non solo di Premier, ma dll'intero panorama internazionale. Chiuso il torneo qatariota, in ogni caso, ci sarà il nuovo step, ovvero le partite con il Chelsea, a cominciare dall'incontro contro il Bournemouth del prossimo 27 dicembre.

Kepa, però, non è stato convocato dalla Spagna ai Mondiali, dunque sarà lui a difendere la porta dei Blues anche nell'ultima sfida dell'anno. Per Mendy il ruolo da secondo potrebbe portarlo a guardarsi attorno nel corso del 2023, a meno di un riscatto tra Coppa del Mondo ed occasioni in cui verrà schierato titolare tra Premier e Champions League.