Tonali rimane al Milan: al Brescia finirà il giovane Olzer

Milan e Brescia hanno praticamente trovato un accordo per la permanenza in rossonero di Sandro Tonali. Mancano soltanto le firme.

Sandro Tonali continuerà a indossare la maglia del Milan. L'ufficialità non c'è ancora, ma a meno di sorprese arriverà ben presto. Perché, come rivela 'Sky Sport', l'accordo tra il club rossonero e il Brescia per il riscatto del giovane centrocampista è stato praticamente trovato.

Tonali, arrivato in prestito al Milan poco meno di un anno fa, sarà riscattato in cambio di 10 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Nella trattativa sarà inserito anche il giovane Giacomo Olzer, che passerà al Brescia a titolo definitivo con diritto di riacquisto a favore dei rossoneri. Mancano soltanto le firme per la fumata bianca.

Un affare per il Milan, che ha ottenuto una specie di sconto da Cellino: il Brescia chiedeva inizialmente 15 milioni più 10 di bonus, ma alla fine, come detto, si è accontentato di 10 più 5.

Tonali, che ha saltato il quarto di finale degli Europei Under 21 contro il Portogallo per squalifica, si appresta dunque a giocare la sua seconda stagione con il Milan. Nella prima ha collezionato 25 presenze senza reti in Serie A.