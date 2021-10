Thuram e la lotta al razzismo in Italia: "I giocatori bianchi possono cambiare le cose"

Lilian Thuram, ex calciatore e ora scrittore, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento per parlare della lotta alle discriminazioni razziali.

Lilian Thuram torna a trattare il tema delicato del razzismo. Ospite del Festival dello Sport di Trento, l'ex difensore di Francia, Parma e Juventus ha parlato della lotta contro le discriminazioni.

In occasione della presentazione del suo ultimo libro, "Il pensiero bianco", Thuram ha fatto alcune riflessioni sull'intolleranza razziale attraverso alcuni ricordi.

A partire dal Mondiale vinto nel 1998 con una Francia all'insegna della multietnicità:

"Perché bisogna aspettare di vincere un Mondiale per rendersi conto della realtà? Questo mi ha dato fastidio, ma è stato anche un modo di riflettere per la Francia. Perché solo nel calcio si può fare e non altrove? E questa domanda ha fatto crescere il mio Paese - le dichiarazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport -. Anche da bambino io riflettevo sul razzismo: in Guadalupa no, solo quando sono arrivato a a scuola a Parigi mi hanno detto sporco nero. E lì me ne sono chiesto la ragione. E la mia mamma mi ha detto: rassegnati, le cose non possono cambiare. Per fortuna non ho ascoltato mia madre, mi sono messo a leggere, ho studiato la storia, ho incontrato delle persone, ed è così che sono arrivato al Mondiale consapevole di tanti pregiudizi. È assurdo dire che non sei francese perché hai gli occhi azzurri".

Thuram spiega il suo pensiero sul razzismo e cos'è realmente:

"È una trappola, un’ideologia politica che va avanti perché c’è gente che ci guadagna. Il razzismo è arroganza, è pensare di avere sempre ragione, è non volere ascoltare gli altri. Bisogna uscire da questa arroganza per diventare esseri umani. Per sconfiggerlo bisogna abbattere i pregiudizi. Pregiudizi che nascono quando cresci. Ma i bambini non dicono sono bianco o sono nero, ma sono marrone, rosa, beige".

Per l'ex difensore anche il mondo del calcio deve recitare un ruolo importante contro la lotta alle discriminazioni. E in particolare, Thuram si sofferma sull'Italia dopo l'episodio a Firenze che ha coinvolto il difensore senegalese del Napoli Koulibaly: