Thuram espulso per uno sputo: lunga squalifica in arrivo

Marcus Thuram è stato espulso per uno sputo all'avversario Stefan Posch in Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim: lungo stop in arrivo per il francese.

Giornata da dimenticare per Marcus Thuram, sia per quanto riguarda il risultato maturato in Mönchengladbach- che sotto l'aspetto personale.

I bianconeri hanno perso col punteggio di 1-2: al vantaggio di Stindl hanno risposto Kramaric e Sessegnon per gli ospiti, autori di una rimonta prestigiosa che ha permesso loro di risollevarsi in classifica.

La svolta in negativo dell'incontro per i padroni di casa si è concretizzata al minuto 79 quando, sul risultato di 1-1, Thuram si è reso protagonista di uno spiacevole gesto nei confronti di un avversario.

Marcus Thuram oggi non bene. Per niente. Lungo stop in arrivo pic.twitter.com/EnFC5pGzOn — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) December 19, 2020

Dopo una revisione delle immagini al VAR, l'arbitro ha espulso il figlio d'arte per aver ravvisato uno sputo ai danni del terzino dell'Hoffenheim, Stefan Posch. L'inferiorità numerica si è rivelata decisiva per il Borussia Mönchengladbach, punito a pochi minuti dal termine da Sessegnon con il goal del sorpasso.

Lo sputo di Thuram non passerà di certo inosservato e verrà sanzionato, come da regolamento, con una squalifica non breve. Una grossa tegola per la squadra allenata da Marco Rose.