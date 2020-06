Theo Hernandez al Milan: "Ho deciso di restare, sono felice qui"

Una stagione da assoluto protagonista, una lieta scoperta in un momento complicato: Theo Hernandez è sicuramente la nota più positiva dell'annata del , il terzino francese ha parlato del proprio futuro e di un possibile ritorno al .

Ai microfoni di 'Onda Cero', l'esterno francese non vede altre destinazioni al di fuori dei rossoneri:

"Voglio dire grazie al Milan perché mi ha dato fiducia, Paolo Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Io sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di voler rimanere qui in rossonero. Ho quattro anni di contratto rimanenti e qui sono felice per davvero".

Rinviato dunque il rientro alla base, il discorso Real Madrid non rappresenta una priorità per il velocista del Diavolo:

La stagione del definitivo rilancio per Hernandez, che si mostra grato per l'opportunità che Maldini gli ha concesso:

"Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia miglior annata in assoluto. Devo dire grazie al Milan e a Paolo Maldini, ma non è mai facile far bene al Real Madrid e altrettanto emergere o prendere il posto in club così, o come l’ dove sono cresciuto. Neanche alla ho fatto così bene".