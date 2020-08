Un nuovo terzino per il Liverpool: ufficiale l'arrivo di Tsimikas dall'Olympiacos

Il laterale sinistro di difesa è un nuovo giocatore dei Reds: sarà l'alternativa a Robertson sulla corsia. Era stato cercato anche da Inter e Napoli.

Il rompe l'immobilismo sul mercato regalando a Jürgen Klopp un nuovo terzino sinistro: è ufficiale l'arrivo di Kostas Tsimikas, laterale greco di difesa acquistato dall' .

Welcome to Liverpool, Kostas Tsimikas! 🔴✍️ — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 10, 2020

Il classe 1996 arriva per circa 13 milioni di euro dopo aver disputato l'ultima stagione - interrotta a marzo - da titolare nel ruolo, mettendosi in luce anche in e in .

Tsimikas è cresciuto nell' , dove ha giocato dal 2014. Ha vissuto esperienze in e in in prestito, prima di emergere in patria. Dal 2018 è anche nazionale: finora ha collezionato tre presenze.

Negli scorsi mesi il greco è stato accostato anche a club italiani, tra i quali e . Il suo futuro però sarà a Liverpool, da backup di Robertson, nel ruolo naturale. Finora quella posizione era coperta da Milner.