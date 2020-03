Un terzino destro per Inter e Roma: contatti per Montiel del River Plate

Il classe 1997 ha una clausola da 20 milioni di euro ed è seguito da diversi club europei. Anche Inter e Roma hanno contattato il suo entourage.

Il River Plate negli ultimi due anni si è imposto come uno dei club più vincenti del Sud America. Tra i giocatori più in vista della squadra di Gallardo c'è anche Gonzalo Montiel, terzino destro nella difesa a quattro.

Il classe 1997 e giocatore della nazionale argentina, secondo quanto riporta 'Olè', ha molte estimatrici in Europa. Tra queste ci sarebbero anche due squadre italiane: la e l', entrambe alla ricerca di rinforzi sulla corsia destra.

Montiel, che ha iniziato da centrale prima di spostarsi (e brillare) sulla fascia destra, è infatti seguito anche da Betis e in , e in . Questi ultimi avrebbero anche offerto 10 milioni di euro, proposta rifiutata.

Altre squadre

Il prezzo del terzino del River sarebbe infatti di 20 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto. Per ora Inter e Roma non avrebbero avanzato offerte, ma soltanto contattato l'agente del giocatore per un sondaggio.