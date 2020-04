Svolta in Messico: abolite promozioni e retrocessioni per 5 anni

La Liga MX ha votato in favore della storica svolta: la seconda divisione diventerà una sorta di laboratorio per i giovani calciatori messicani.

Svolta nella MX e non solo. Per i prossimi cinque anni, il calcio messicano a livello professionistico non prevederà né promozioni né retrocessioni. È ciò che riporta ‘ESPN’.

Il presidente della Liga MX, Enrique Bonilla, ha confermato che il voto svolto durante l’assemblea con i 18 proprietari dei club ha decretato la svolta. Una decisione destinata a far discutere: in molti presumono che sia il primo passo per integrare il campionato dentro la .

Anche diversi giocatori, tra i quali anche Carlos Vela, si sono schierati contro la decisione della lega di cambiare radicalmente modo di agire.

I 12 club di seconda divisione, comunque, dovrebbero consolarsi con un indennizzo da circa 700mila euro all’anno. La loro lega diventerà una sorta di laboratorio per permettere ai giovani di fare esperienza, anche se non è ancora chiaro il meccanismo: potrebbe esserci un limite di età per gli over 23.