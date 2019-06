Suarez e il morso a Chiellini: "Ho sofferto, non accettavo la realtà"

A distanza di quasi cinque anni, Luis Suarez è tornato a parlare del morso a Chiellini al Mondiale 2014: "Ho sofferto, non accettavo la realtà".

Luis Suarez è tornato in per giocare una competizione con l' a cinque anni dal Mondiale del 2014, chiuso con l'eliminazione agli ottavi di finale per mano della .

Di quel Mondiale il 'Pistolero' ha però un altro ricordo: il morso rifilato a Chiellini nell'ultima partita del girone, che gli è costata una lunga squalifica e tante ripercussioni.

Suarez a 'Fox Sports Uruguay' ha raccontato delle sofferenze di quel gesto folle e delle ripercussioni personali.

"Mia moglie mi chiedeva cosa fosse successo, le dicevo che ci eravamo solo scontrati. Non accettavo la realtà e quello fu un grosso errore. Mi sono rivolto agli psicologi. Mi ha aiutato molto ad accettare gli errori e a crescere. Ho sofferto molto, sono stato davvero male, per mia moglie, per i miei figli, per i miei compagni".

Anche sul lato professionale Suarez ha rischiato molto, ad esempio ha iniziato ad aver dubbi sul suo passaggio al , dopo aver dominato a .