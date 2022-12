Suarez è a un passo dal Gremio: pronto un contratto di due anni

Lo svincolato Pistolero, consigliato da Messi, si appresta a firmare per il club brasiliano. Il Gremio pagherebbe solo una parte del suo ingaggio.

Direttamente da Rosario, dove sta trascorrendo le ferie post Mondiali assieme all'amico Leo Messi, ecco che Luis Suarez pare aver deciso il proprio futuro: l'attaccante uruguaiano è a un passo dal Gremio, formazione neopromossa nella Serie A brasiliana dopo un anno di purgatorio in seconda divisione.

Le parti stanno trattando da qualche giorno e, secondo il portale GE, è già in corso lo scambio dei documenti tra la dirigenza del club tricolor e l'entourage di Suarez per sistemare gli ultimi dettagli. Per il quasi trentaseienne ex giocatore di Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid, senza squadra dopo aver giocato per pochi mesi nel Nacional, è pronto un contratto di due anni.

"Suarez ci ha detto che il suo amico (Messi, ndr) gli ha consigliato di venire al Gremio e che per lui sarebbe l'opzione migliore".

Così ha parlato Paulo Caleffi, dirigente del Gremio, all'emittente 'Band'. Nelle ore precedenti, invece, il nuovo presidente tricolor Alberto Guerra aveva preferito mantenere i piedi per terra con le parole in un'intervista alla Radio GreNal:

"È molto difficile. Se oggi trattiamo ancora è perché ci sono stati dei miglioramenti, ma è molto difficile. Non dipende solo da lui e dal Gremio. L'operazione finanziaria è complessa e richiede tempo".

Secondo la stampa brasiliana, il Gremio pagherebbe soltanto una parte del corposo ingaggio di Suarez: il resto sarebbe affidato a una serie di investitori. Sul Pistolero era segnalata anche la MLS, così come i messicani del Cruz Azul, ma i brasiliani sono ora in netta pole position.

Le prossime ore saranno dunque decisive per capire se Suarez e il Gremio troveranno - come tutto fa supporre - un accordo totale. Il club allenato dall'ex romanista Renato Gaucho è ottimista in tal senso, ma in ogni caso l'ufficialità potrebbe arrivare soltanto la settimana prossima. Porto Alegre, o almeno la sua parte tricolor, ha però già iniziato a sognare.