Svolta Monza: ufficiale l’esonero di Stroppa, squadra affidata a Palladino

Si chiude l’avventura di Giovanni Stroppa alla guida del Monza: il club brianzolo ha annunciato l’esonero, squadra affidata a Palladino.

Un inizio di stagione complicato, scandito da cinque sconfitte consecutive ed un solo pareggio in campionato. Quella del Monza non è stata la partenza che in molti si aspettavano e a farne le spese è stato Giovanni Stroppa, la cui avventura sulla panchina brianzola è praticamente giunta al capolinea.

Il Monza, dopo giocate di riflessione, ha preso questa decisione al fine di provare ad invertire la rotta e ne ha comunicato l'ufficialità.

"AC Monza comunica che la guida tecnica della Prima Squadra viene affidata a Raffaele Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla stagione sportiva 2021-2022 e già dal 2019 nell’organico tecnico del Settore Giovanile del Monza".

La panchina viene dunque affidata a Raffaele Palladino, ex attaccante, tra le altre, di Juventus, Genoa e Parma che proprio a Monza ha chiuso la sua carriera da calciatore (senza scendere mai in campo a causa di problemi fisici) e che nelle ultime due stagioni è stato alla guida della formazione Primavera. Nelle intenzioni del Monza, si tratta di una scelta definitiva e non temporanea. In sostanza, l'ex bianconero non sarà un allenatore a interim.

Giovanni Stroppa chiude così la sua avventura in biancorosso, ma dopo essere entrato nella storia del club brianzolo: approdato sulla panchina del Monza nel maggio del 2021, ha infatti condotto la squadra alla conquista della sua prima promozione in Serie A.