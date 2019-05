Stramaccioni può ripartire dall'Iran: incontro con l'Esteghlal

La carriera da allenatore di Andrea Stramaccioni può ripartire dall' dove l'ambizioso Esteghlal FC vorrebbe affidare la sua panchina proprio al tecnico italiano.

Secondo la stampa locale l'entourage di Stramaccioni avrebbe già incontrato il presidente Amir Hossein Fathi e il direttore Ali Khatir, incontro durante cui al tecnico sarebbe stato offerto un ricco triennale.

L'ultima avventura di Stramaccioni è stata a Praga dove l'allenatore è stato esonerato dallo Sparta a marzo del 2018, il tutto dopo un'esperienza non troppo fortunata in Grecia al Panathinaikos.

Esteghlal held an official meeting with 43 year old ex manager, Andrea Stramaccioni, in Istanbul today about the Blues’ managerial vacancy. Esteghlal chairman, Amir Hossein Fathi, club legal director Ali Khatir & the Italian’s agent were present in this 4 hour meeting