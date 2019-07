Stadio, Inter e Milan presentano il progetto: 60mila posti e 1,2 miliardi di euro

La svolta. e si mettono a braccetto e propongono al Comune il progetto per la realizzazione di un nuovo stadio: l'annuncio viene dato dal club rossonero sul proprio sito.

| UN NUOVO STADIO PER MILANO Inter e Milan hanno presentato all’Amministrazione Comunale di Milano il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” per la costruzione del Nuovo Stadio per Milano e del relativo distretto multifunzionale https://t.co/d4IymTEKTq #FCIM

Le caratteristiche della nuova dimora delle due milanesi? A redarre i dettagli, ci pensa il Diavolo nella propria nota ufficiale, unita a quella apparsa poi su sito dell'Inter.

"Il Progetto di Fattibilità, che valorizza l'area trasformandola in un centro vitale per la cittadinanza, propone la realizzazione: - di un nuovo impianto, di circa 60.000 posti a sedere, nell'area contigua a quella dell’attuale stadio (di proprietà del Comune di Milano e attualmente in concessione ai due Club); - di un distretto multifunzionale nell'area del Meazza dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo shopping e al divertimento, che rappresenti un luogo di aggregazione in grado di accogliere cittadini, tifosi e turisti 365 giorni all'anno, dando occupazione a oltre 3.500 persone".

"Si tratta di un progetto che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro e la cui realizzazione è ritenuta essenziale per riportare il calcio di Milano tra l'élite del calcio europeo e mondiale".