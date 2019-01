Squalificati Serie A: due turni a Meité e Marusic, multa per Lotito

17:48 02/01/19

Il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate Meité e Marusic, entrambi espulsi in Lazio-Torino. Multa per Lotito. Squalificati Allan e Piatek.