Simone Perilli difenderà la porta del Verona contro lo Spezia: esordio in Serie A per il classe 1995, arrivato in gialloblù la scorsa estate.

Simone Perilli ha fatto il suo esordio in Serie A in occasione di Spezia-Verona.

Un debutto inseguito a lungo e arrivato a ventotto anni, poiché il titolare designato, Lorenzo Montipò, è stato colpito da un attacco influenzale.

Perilli non solo ha fornito un'ottima prestazione, ma nel finale è risultato anche decisivo con un intervento prodigioso su Amian. Una parata che ha consentito agli scaligeri di portare a casa un punto prezioso e di restare quindi pienamente in corsa per la salvezza.

“Io ho fatto il mio, sono in porta per parare - ha spiegato dopo il triplice fischio finale ai microfoni di 'DAZN' - Ho saputo nella riunione prima di venire al campo che avrei giocato, ma avevo intuito qualcosa perché Lorenzo aveva la febbre e quindi ho pensato che potesse toccare a me. Cosa ho pensato? O bene bene, o male male… o sono il salvatore della patria o sono quello che affossa tutti. E’ andata bene, non mi posso lamentare. Ho fatto il mio”.

CHI E' SIMONE PERILLI

Nato a Roma il 7 gennaio 1995, Perilli muove i primi passi da portiere proprio nel settore giovanile giallorosso, per poi passare al Sassuolo.

Nell'estate 2014, il club neroverde lo cede con la formula del prestito alla Pro Patria, dove però accumula soltanto 13 presenze, disputando il playout perso contro il Lumezzane. La Serie C resta il campionato di riferimento di Perilli anche nelle successive tre stagioni: le prime due con la maglia della Reggiana, trascinata fino alla semifinale dei playoff, la terza con il Pordenone.

Proprio l'annata 2017/2018 vede Perilli affrontare a San Siro l'Inter nell'ottavo di Coppa Italia: i friulani resistono con le unghie e con i denti agli attacchi nerazzurri, per poi capitolare ai calci di rigore dove il portiere romano neutralizza i tentativi di Skriniar e Gagliardini.

La stagione seguente è quella dell'approdo in Serie B con il prestito al Perugia, mentre nel 2019 c'è la firma col Pisa: partito con i gradi di titolare nell'estate del 2020, Perilli finisce per essere relegato in panchina a vantaggio di Gori.

Dopo una sola stagione al Brescia, il 3 agosto 2022 il Verona annuncia l'acquisto di Perilli: contratto fino al 30 giugno 2024.

Dopo tante panchine, finalmente la grande occasione per mettersi in mostra su un palcoscenico di prestigio: ad oltre un anno dall'ultima apparizione in campo, un Brescia-Lecce del 28 ottobre 2021.