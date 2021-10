Spezia-Milan, Giroud convocato: ancora out Ibrahimovic

Pioli ritrova l'attaccante francese, ma non potrà contare nuovamente sullo svedese, che potrebbe recuperare per la Champions.

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic. Nessuna sorpresa riguardo il recupero del fuoriclasse svedese per la trasferta del sesto turno di cmapionato contro lo Spezia: il Milan, infatti, non potrà contare sull'ex Los Angeles Galaxy per il prossimo impegno. Dentro, però, Olivier Giroud.

Come annunciato da Pioli in conferenza stampa, Giroud ha recuperato e potrà giocare la sfida contro lo Spezia. Una dichiarazione che trova conferma nelle convocazioni del prossimo turno, in cui non sono presenti Ibrahimovic e Florenzi, anch'esso out per la nuova gara di Serie A.

Fin qui il Milan non ha sofferto le assenze di Ibrahimovic, Giroud o di entrambi, vincendo quattro delle prime cinque giornate di Serie A, mettendo insieme tredici punti, appena due in meno della capolista Napoli, unica con soli successo in questo mese.

Per Giroud due reti nelle tre gare fin qui giocate con la maglia del Milan: entrambe sono arrivate nel successo contro il Cagliari, ma l'ex Chelsea è rimasto a secco nella sconfitta di Liverpool per la prima giornata di Champions e per la sfida contro la Sampdoria con cui i rossoneri hanno iniziato il campionato.

Giroud ha dovuto superare il coronavirus, che lo ha costretto ai box contro la Lazio, e dunque la lombalgia per cui ha saltato le sfide contro Juventus e Venezia. Brahim Diaz, Theo Hernandez e compagni hanno trionfato anche durante la sua assenza.

Fin qui Pioli non ha avuto a disposizione tutto l'attacco nemmeno in una partita: quando Ibrahimovic ha giocato l'unica gara stagionale, con tanto di goal, Giroud non era presente. Contro l'Atletico Madrid reparto offensivo al completo? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.