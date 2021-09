Chi è Antiste: talentino francese che ha segnato alla Juventus

Dopo la rete di Kean, la rimonta dello Spezia con i goal di Gyasi e soprattutto Antiste: la Serie A scopre la qualità del giocatore transalpino.

Un avvio da incubo in Serie A per la Juventus. Due punti nelle prime quattro giornate, frutto di due pareggi e due sconfitte, con zero vittorie. La svlta alla quinta? Sì, nonostante la rimonta subita contro lo Spezia, prima della contro-rimonta. Due goal subiti da Gyasi prima e dal giovane Janis Antiste poi.

Se Gyasi è già conosciuto in Italia, vista la gavetta nelle serie inferiori fino all'arrivo in Serie A nel 2020/2021, Antiste è una vera e propria novità per il campionto: il ragazzo è stato infatti acquistato dallo Spezia nell'ultima sessione di calciomercato estiva.

ANTISTE, RUOLO E CARATTERISTICHE

Chi è Antiste? Classe 2002 francese, è stato pescato dallo Spezia nella seconda serie francese. Ha giocato un biennio nel Tolosa, in Ligue 2, dopo aver esordito tra i professionisti con lo storico club transalpino nel 2019/2020, a soli 17 anni.

Prima punta, principalmente, Antiste può anche essere utilizzato come ala destra ed esterno d'attacco. Contro la Juventus, nel 2-1 con cui lo Spezia ha ribaltato la gara, è invece partito dalla sinistra, in contropiede, battendo Szczesny dopo aver superato Bonucci e tenuto a distanza De Ligt.

I NUMERI DI ANTISTE

Lo Spezia non ha avuto dubbi nel portarlo in Italia, facendo firmare ad Antiste un contratto quinquennale fino al 2026. Del resto il ragazzo ha brillato in Ligue 2 segnando sette reti con il Tolosa: in totale 8 centri con i Violets e quattro assist nelle 39 gare ufficiali tra campionato e coppe di Francia.

Thiago Motta ha schierato Antiste titolare come punta nelle gare contro Udinese e Venezia, mentre l'esordio con i liguri è arrivato alla seconda giornata, negli ultimi minuti della sfida persa 6-1 contro lo Spezia. A sorpresa, dal 1' anche contro la Juventus, ha cominciato a prendere seriamente confidenza con il campionato.

Antiste aveva tra l'altro iniziato il 2021/2022 sempre con il Tolosa: prima dello Spezia, aveva già giocato tre gare di Ligue 2, fino a fine agosto.