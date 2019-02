SPAL-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La SPAL ospita il Torino nel lunch match della 22ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La SPAL di Leonardo Semplici ospita il Torino di Walter Mazzarri nel lunch match della 22ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono quattordicesimi insieme al Cagliari con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, i piemontesi occupano il 9° posto con la Fiorentina a quota 30 e hanno collezionato 7 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte.

L'attaccante Andrea Petagna è il miglior marcatore dei biancazzurri con 7 gol in 20 presenze, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il giocatore più prolifico dei granata con 7 reti in 21 presenze. La SPAL è reduce da una sconfitta, un pareggio e una vittoria, il Torino ha rimediato invece un pareggio, una sconfitta e una vittoria con l'Inter nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SPAL-TORINO

SPAL-Torino si giocherà domenica 3 febbraio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sarà il 34° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SPAL-TORINO IN TV E STREAMING

Il lunch match SPAL-Torino sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-TORINO

Assenza pesante per Semplici, che non potrà disporre del centravanti Petagna, squalificato. Out anche il difensore Vicari, infortunato. Fra i pali conferma per Viviano, davanti a lui Cionek rileverà Simic, con Bonifazi e Felipe a completare il reparto. Sulle fasce agiranno Lazzari e Fares, mentre in mezzo la regia sarà affidata a Missiroli. Se Kurtic giocherà da mezzala destra, c'è il dubbio fra Valoti (in vantaggio) e Valdifiori per il ruolo di mezzala sinistra. In attacco sarà promosso titolare Antenucci accanto a Paloschi.

Mazzarri ritroverà Meité a centrocampo dopo le due giornate di squalifica e avrà praticamente tutta la rosa a disposizione. In difesa Djidji verso il forfait, ci sarà Moretti con N'Koulou e Izzo davanti al portiere Sirigu. Sulle fasce Aina tornerà a sinistra, con De Silvestri a destra. Meité e Ansaldi dovrebbero essere le due mezzali ai lati di Rincon. In attacco, accanto al 'Gallo' Belotti, ci sarà uno tra Zaza (favorito) e Iago Falque.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Valoti, Fares; Antenucci, Paloschi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; N'Koulou, Moretti, Izzo; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti.