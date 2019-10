Spagna Under 21, Ansu Fati convocato per la prima volta: sostitisce Carles Pérez

La Spagna Under 21, dopo il via libera della FIFA, ha convocato quest'oggi Ansu Fati, talento classe 2002 del Barcellona.

Nela giornata di giovedì vi abbiamo annunciato la decisione della FIFA, che ha concesso il via libera alla Federazione spagnola per la convocazione di Ansu Fati. Ebbene, il classe 2002 del , oggi, è stato convocato già dalla Nazionale Spagnola Under 21.

Ansu Fati è nato a Bissau, in Guinea. Ma, grazie ai tanti anni trascorsi in , possiede la doppia cittadinanza. Qualche settimana fa aveva fatto la richiesta per poter giocare proprio nella Spagna, ed adesso ecco che si è avverato subito il sogno.

Oggi il commissario tecnico Luis De la Fuente lo ha convocato al posto dell'infortunato Carles Pérez, anche lui giocatore del Barcellona. Ansu Fati sarà quindi a disposizione della Spagna Under 21 per la sfida contro i pari età del Montenegro.

La gara è valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21. Anu Fati, in questa stagione, ha già segnato due goal in cinque presenze in . Da debuttante assoluto, all'età di 16 anni. Non male...