Spagna-Italia Under 21, le formazioni ufficiali: gioca Frabotta

Nicolato sceglie lo juventino Frabotta e lancia Bellanova, davanti confermati Cutrone e Scamacca. Nella Spagna c'è Villar, out Brahim Diaz.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAGNA-ITALIA UNDER 21

SPAGNA UNDER 21 (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Guillamon, Cuenca, Miranda; Garcia, Zubimendi, Villar; Puado, Ruiz, Cucurella.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca.

Seconda partita degli Europei per l'Italia Under 21 che, dopo il deludente pareggio al debutto contro la Repubblica Ceca, affronta la favoritissima Spagna in piena emergenza.

Out per squalifica Gabbia, Marchizza e Tonali. In difesa tocca a Ranieri con Lovato e Del Prato. Nicolato cambia gli esterni: dentro Bellanova e lo juventino Frabotta.

A centrocampo occasione per Rovella insieme a Frattesi e Pobega, tutto confermato invece in attacco dove ci saranno ancora Cutrone e Scamacca.

Nella Spagna non c'è il milanista Brahim Diaz, non al meglio a causa di un pestone, regolarmente al suo posto invece l'altro 'italiano' Villar. In attacco il tridente formato da Puado, Ruiz e Cucurella.