Sorteggio sedicesimi Europa League: data, orario, come funziona

Inter, Napoli e Lazio conosceranno lunedì alle ore 13.00 i loro avversari nei sedicesimi di finale di Europa League.

Archiviata la propria fase a gironi, che per quanto riguarda le italiane ha visto la qualificazione con un turno di anticipo della Lazio e l'eliminazione a sorpresa del Milan, l'Europa League edizione 2018-2019 si prepara ad affrontare i sedicesimi di finale.

Entrano a far parte della competizione, oltre alle prime due classificate dei 12 gironi della prima fase, anche le terze classificate dei gironi di Champions League, tra le quali spiccano, purtroppo, anche due compagini italiane, ossia Inter e Napoli.

SORTEGGIO SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League edizione 2018/2019 si svolgerà lunedì 17 dicembre in quel di Nyon, Svizzera. Per conoscere il destino delle trentadue squadre rimaste appuntamento dalle ore 13:00.

SORTEGGIO SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze nei gironi di UEFA Champions League sono teste di serie. Nessuna squadra può affrontarne una già affrontata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione. Le teste di serie giocheranno fuori casa la gara di andata dei sedicesimi (14 febbraio) e in casa quella di ritorno (21 febbraio).

FASCE SORTEGGIO SEDICESIMI DI FINALE EUROPA LEAGUE

TESTE DI SERIE: Arsenal, Benfica, Betis, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Genk, Inter, Leverkusen, Napoli, Salisburgo, Siviglia, Valencia, Villarreal, Zenit

NON TESTE DI SERIE: BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, Fenerbahçe, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmö, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen, Zurigo.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League terrà incollati davanti allo schermo in particolar modo i sostenitori di Inter, Napoli e Lazio. Sarà possibile assistervi in tv su Sky Sport 24, Sky Sport 1 e su Eurosport. In streaming su Sky Go grazie a tablet, pc o smartphone. Diretta testuale inoltre qui su Goal, così da conoscere dettagliatamente le avversarie delle italiane. Infine il sorteggio sarà anche disponibile sul sito ufficiale dell'UEFA.