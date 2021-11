Sorteggio playoff Mondiali: in semifinale Italia-Macedonia del Nord, spettro Portogallo

L'urna di Zurigo ha svelato l'avversaria dell'Italia nelle semifinali dei playoff validi per l'accesso ai Mondiali del 2022: gli azzurri sfideranno tra le mura amiche in gara secca la Macedonia del Nord e, in caso di successo, la vincente di Portogallo-Turchia nell'eventuale finale.

La Nazionale allenata da Roberto Mancini è stata sorteggiata nell'urna numero 3, la stessa in cui sono finiti Cristiano Ronaldo e soci nonchè i turchi: prima di poter pensare a chi contendere il pass per Qatar 2022, però, l'Italia dovrà avere la meglio sui macedoni del napoletano Eljif Elmas.

Italia-Macedonia del Nord si giocherà giovedì 24 marzo 2022, mentre l'eventuale finale si disputerà martedì 29 marzo contro Portogallo o Turchia e gli azzurri la giocherebbero in trasferta.

Per quanto riguarda gli accoppiamenti relativi alle altre semifinali dei playoff, nell'urna 1 Scozia-Ucraina e Galles-Austria decreteranno la prima finale; nell'urna 2 invece il sorteggio di Zurigo ha stabilito che la Russia se la vedrà con la Polonia, mentre la Svezia sfiderà la Repubblica Ceca: due di queste 4, si giocheranno poi l'accesso ai Mondiali in finale.

PLAYOFF MONDIALI: IL QUADRO COMPLETO

URNA 1

SCOZIA-UCRAINA

GALLES-AUSTRIA

URNA 2

RUSSIA-POLONIA

SVEZIA-REPUBBLICA CECA

URNA 3

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

PORTOGALLO-TURCHIA