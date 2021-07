Sorteggio calendario Serie B 2021/2022: data, orario, dove vederlo in tv e streaming

Si svolgerà martedì 24 luglio il sorteggio del calendario della Serie B 2021/2022: le info sulla diretta tv e streaming dell'evento.

Per il calcio d’inizio della prima partita del torneo bisognerà attendere il prossimo 20 agosto, quando cioè si disputerà la sfida che aprirà ufficialmente il primo turno, l’edizione 2021/2022 della Serie B prederà però vita molto prima e lo farà con un appuntamento tanto atteso, quanto importante: la compilazione del calendario.

Si tratterà dunque dell’occasione per disegnare quello che sarà il quadro di un torneo che emetterà i suoi ultimi verdetti il 6 maggio 2022 e che vedrà protagoniste venti squadre.

La formula del campionato di Serie B 2021/2022 sarà quella ormai consueta: le prime due classificate al termine della regular season verranno promosse in Serie A, mentre le squadre piazzate tra il terzo e l’ottavo posto si contenderanno l’ultimo pass che conduce in massima serie nei playoff.

Le ultime tre classificate retrocederanno in Serie C, mentre quartultima e quintultima si giocheranno la permanenza nella serie cadetta nei playout.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2021/2022: DATA E ORARIO

La cerimonia di presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2021/2022 si terrà il prossimo 24 luglio a Ferrara.

Cornice dell’evento, che inizierà alle ore 19:00 e che sarò organizzato dalla SPAL in collaborazione con la Lega di Serie B, sarà la Piazza Trento e Trieste.

Alla serata, che come detto aprirà ufficialmente la stagione, parteciperanno le delegazioni di tutte e venti le società che prenderanno parte al torneo, oltre alle autorità e gli ospiti della Lega.

Anche il pubblico potrà partecipare all’evento dal vivo.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2021/2022: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Come riportato dal comunicato ufficiale emesso dalla Lega Serie B, la cerimonia sarà trasmessa a partire dalle 19:00 dalle piattaforme broadcaster licenziatarie del campionato.

La presentazione del calendario di Serie B per la stagione 2021/22, sarà quindi visibile sia in tv che in streaming attraverso DAZN, Sky e Helbiz Media.