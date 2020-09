Sorpresa PSG contro il Lens: due 2002 in attacco

Arnaud Kalimuendo e Kays Ruiz-Atil guideranno il reparto offensivo del PSG nella prima sfida di Ligue 1 dei vice campioni d'Europa contro il Lens.

Archiviata l'amara finale di contro il , il di Tuchel riparte in campionato contro il Lens e stupisce tutti in sede di formazione: l'allenatore tedesco ha infatti schierato due giovanissimi attaccanti nel proprio tridente.

Saranno addirittura due classe 2002 a guidare l'attacco dei parigini: i due francesi Arnaud Kalimuendo e Kays Ruiz-Atil completeranno infatti il trio accanto a Sarabia, mentre a centrocampo il regista Herrera sarà affiancato da Verratti e Gueye.

Niente stelle in campo per il PSG dunque, che rinuncia al trio delle meraviglie e si affida alla linea verde per iniziare il nuovo cammino in . Una scelta sorprendente ma anche forzata dalla quarantena di Di Maria, Icardi, Mbappé e Neymar, tutti colpiti dal coronavirus.