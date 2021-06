Slovacchia-Spagna dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Gara delicatissima per la Spagna, che contro la Slovacchia deve solo vincere: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

SLOVACCHIA-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Slovacchia-Spagna

Slovacchia-Spagna Data: 23 giugno 2021

23 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky (canale da definire)

Sky (canale da definire) Streaming: Sky Go e NOW

La Spagna si è complicata la vita da sola e ora non può più sbagliare: contro la Slovacchia la formazione di Luis Enrique, che ha racimolato appena due punti nelle prime due giornate del girone E di Euro 2020, ha la necessità di vincere per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.

Con una vittoria, infatti, la Spagna supererebbe proprio la Slovacchia portandosi al secondo o addirittura al primo posto del raggruppamento, in base al risultato dell'altra gara tra Svezia e Polonia, e dunque sarebbe certa di approdare alla prossima fase. Con un pareggio o una sconfitta, invece, le Furie Rosse vedrebbero sfumare in maniera pressoché sicura anche ogni possibilità di entrare nel lotto delle migliori terze.

La Slovacchia, a sua volta, ha però intenzione di vendere cara la pelle. Hamsik e compagni hanno vinto all'esordio contro la Polonia, sono stati sconfitti dalla Svezia ma rimangono in piena corsa: sarebbe la loro seconda qualificazione agli ottavi degli Europei dopo quella del 2016.

In questa pagina tutte le informazioni su Slovacchia-Spagna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SLOVACCHIA-SPAGNA

Slovacchia-Spagna, gara valida per la terza e ultima giornata del girone E degli Europei 2020, è in programma allo stadio 'La Cartuja' di Siviglia nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 giugno. Il calcio d'inizio del match sarà alle ore 18.

In contemporanea a Slovacchia-Spagna si giocherà anche l'altra partita del raggruppamento: quella tra Svezia e Polonia, in programma a San Pietroburgo.

Slovacchia-Spagna sarà visibile in diretta tv su Sky, che detiene i diritti di tutte le partite di Euro 2020. Al momento il canale, o i canali, dove si potrà assistere alla partita non sono ancora stati comunicati.

Non ci sarà invece la diretta tv e in chiaro su Rai 1.

Tifosi e appassionati potranno assistere a Slovacchia-Spagna in diretta streaming su Sky Go, il servizio gratuito riservato agli abbonati a Sky: l'applicazione è facilmente scaricabile sul proprio pc, smartphone o tablet.

In alternativa si potrà assistere a Slovacchia-Spagna su NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky che, previo l'acquisto di uno dei pacchetti a disposizione, permette a chi si abbona di vedere il meglio della programmazione satellitare, e dunque anche le partite di Euro 2020.

Sarà possibile seguireanche grazie alla diretta scritta diA partire dall'annuncio delle formazioni ufficiali da parte delle due Nazionali, vi permetteremo di non perdervi neppure un'azione della delicatissima sfida di Siviglia, che deciderà il futuro delle Furie Rosse a Euro 2020.

La Slovacchia potrebbe confermare in toto la formazione vista contro la Svezia, schierandosi con un 4-2-3-1 in cui sarà Duda il riferimento offensivo. In mezzo al campo Hrosovsky e Hromada si contendono una maglia da titolare. Skriniar guiderà la difesa, Haraslin è nuovamente pronto ad affiancare Hamsik e Mak sulla trequarti.

Possibile che nella Spagna il criticato Morata parta dalla panchina: spazio in attacco a Ferran Torres, Gerard Moreno e Dani Olmo. Invariata la difesa, mentre potrebbe esserci qualche cambio in mezzo al campo con gli inserimenti di Thiago Alcantara e Fabian Ruiz accanto a Rodri.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres.