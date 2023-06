Il calcio piange Silvio Berlusconi: il proprietario del Monza è morto a 86 anni

Silvio Berlusconi è morto all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di problemi cardiovascolari: l'ex presidente del Milan aveva 86 anni.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Silvio Berlusconi: l'ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza è morto all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di complicazioni relative a problemi cardiovascolari.

Berlusconi era stato ricoverato presso la struttura per settimane, dove era giunto in affanno respiratorio per via di una polmonite dovendo essere trasportato in terapia intensiva.

Al Cavaliere era stata poi diagnosticata una leucemia cronica, ma le sue condizioni erano migliorate, fino al ritorno a casa. Poi l'improvviso peggioramento e la morte.

Nei giorni scorsi l'ex patron rossonero era stato nuovamente ricoverato presso il San Raffaele e nelle prime ore di lunedì 12 giugno le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Berlusconi era proprietario del Monza dal settembre del 2018: in quattro anni, in coppia con il fido Adriano Galliani, è riuscito a portare il club brianzolo dalla Serie C alla Serie A. In questa stagione i brianzoli hanno ottenuto uno storico undicesimo posto al primo anno in assoluto nel massimo campionato italiano.

Al Milan, nei suoi 31 anni di gestione, aveva invece vinto 31 trofei domestici e internazionali, portando per un periodo i rossoneri a essere il club più titolato al mondo.