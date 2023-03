Si rivede Giuseppe Rossi: torna in campo con la SPAL dopo 11 mesi

Dopo l'esperienza della passata stagione, Rossi torna ad indossare la maglia della SPAL in gare ufficiali a quasi un anno di distanza.

La SPAL è stata costretta a fare i conti con la forza d'urto della capolista Frosinone, capace di imporsi per 2-0 al 'Mazza', grazie alle reti di Lucioni e Caso.

Per la formazione guidata da Massimo Oddo prosegue, dunque, un periodo complicatissimo, scandito dalla quinta sconfitta nelle ultime sei partite e dalla dura realtà rappresentata dall'ultimo posto in classifica.

L'unica parziale consolazione, invece, arriva dal ritorno in campo di Giuseppe Rossi. L'attaccante italiano è tornato a vestire la maglia della SPAL in gare ufficiali ad un 11 mesi di distanza dall'ultima volta: la sua ultima apparizione con gli estensi, infatti, risale al 25 aprile 2022 quando giocò appena 26' nella sfida sul campo del Brescia.

Il classe 1987 ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco all'69', subentrando al posto di Maistro, senza aver mai la possibilità di riscrivere il copione di un match completamente nelle mani della formazione ciociara.

'Pepito' - tornato alla SPAL lo scorso 17 febbraio dopo aver siglato un contratto fino al 30 giugno - apre così il suo secondo personale capitolo in quel di Ferrara: il primo si era concluso con 3 goal in 14 apparizioni, prima dell'addio in estate.

L'operazione risalita di una squadra precipitata all'ultimo posto in classifica e in piena crisi di gioco e risultati, passerà inevitabilmente dalla sua qualità e dalle sue giocate. Una risorsa in più a disposizione di Oddo per risalire la china.