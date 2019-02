Serie B, Salernitana-Benevento 0-1: giallorossi terzi in classifica

Il Benevento vince anche al ritorno il derby, costringe la Salernitana a un altro ko casalingo e vola: decide una clamorosa autorete di Micai.

Come all'andata, il derby campano va al Benevento. Nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie B, la formazione di Bucchi espugna l'Arechi superando per 1-0 la Salernitana e, in questo modo, portandosi al terzo posto solitario in classifica.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

Decisiva è una clamorosa autorete di Micai dopo pochissimi minuti nel corso della ripresa: il portiere della Salernitana si lascia incredibilmente sfuggire un cross di Insigne, portandosi il pallone direttamente in rete. Uno svarione che costa la sconfitta ai granata.

A nulla serve dunque l'esordio con la maglia della Salernitana di Emanuele Calaiò, arrivato a gennaio dal Parma: l'ex attaccante gialloblù entra nella fase finale del match e dopo qualche minuto trova pure il modo di andare a segno, ma il suo sinistro vincente viene mortificato dalla bandierina del guardalinee, alta per fuorigioco.

Il Benevento, come detto, sogna ora la promozione diretta in Serie A: solo Brescia e Palermo, in attesa delle partite dei prossimi giorni, precedono la squadra di Bucchi. La Salernitana, invece, continua a soffrire: è la quarta sconfitta casalinga nelle ultime 5.

SERIE B, 23ª GIORNATA

Venerdì, ore 21

SALERNITANA-BENEVENTO 0-1 [49' aut. Micai]

Sabato ore 15

CITTADELLA-SPEZIA

CREMONESE-PADOVA

PERUGIA-PALERMO

BRESCIA-CARPI

Domenica ore 15

FOGGIA-PESCARA

LIVORNO-COSENZA

Domenica ore 21

VERONA-CROTONE

Lunedì ore 21

VENEZIA-LECCE