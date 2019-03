Serie B, Palermo-Lecce 2-1: colpo dei rosanero, vetta più vicina

Il Palermo si impone per 2-1 sul Lecce e si avvicina alla capolista Brescia. Al Barbera decidono i goal di Trajkovski e Puscas.

Il Palermo torna alla vittoria nella giornata più importante. La compagine rosanero infatti, riesce ad imporsi per 2-1 sul Lecce e, in un solo colpo, batte una diretta concorrente per la promozione in Serie A ed approfitta del ko del Brescia avvicinandosi alla vetta della classifica.

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Al Renzo Barbera partita fin da subito sui giusti binari per i siciliani. Già al 3’ minuto è infatti Trajkovski a trovare la rete che vale l’1-0 con una precisa conclusione sulla quale nulla può fare Vigorito.

La partita è equilibrata al 53’ però il Palermo riesce di fatto a chiudere i conti con la rete del raddoppio: bella palla filtrante di Trajkovski, velo di Chochev che lascia scorrere e Puscas è freddo nel battere Vigorito per il 2-0.

Inutile in pieno recupero per il Lecce la rete della bandiera di Tabanelli realizzata con un bel destro al volo.

In virtù di questo risultato, la compagine guidata da Stellone sale a quota 45 in classifica a -2 dalla prima posizione. I salentini restano invece a 41, ma comunque saldamente in zona playoff.

SERIE B, 27ª GIORNATA

FOGGIA-COSENZA 1-0 (giocata venerdì) [21’ aut. Dermaku]

BRESCIA-CITTADELLA 0-1 [11' Finotto]

CARPI-ASCOLI 1-1 [42' Ngomgo (A), 48' Poli (C)]

PADOVA-CROTONE 0-0

PALERMO-LECCE 2-1 [3’ Trajkovski (P), 51’ Puscas (P), 94' Tabanelli (L)]

PERUGIA-SALERNITANA (domenica 3 marzo, ore 15.00)

PESCARA-SPEZIA (domenica 3 marzo, ore 15.00)

L'articolo prosegue qui sotto

VERONA-VENEZIA (domenica 3 marzo, ore 21.00)

LIVORNO-BENEVENTO (lunedì 4 marzo, ore 21.00)

Riposa: Cremonese