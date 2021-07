Il Governo punta all'ingresso del 75% di capienza dei tifosi negli stadi a partire dal prossimo 5 agosto, come confermato dal Sottosegretario Vezzali.

La Serie A si prepara a riaccogliere i tifosi negli stadi. Con nuovo campionato, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 21 e 22 agosto, torneranno anche gli appassionati muniti di green pass. È questa la decisione del Governo, che ha aperto al ritorno negli impianti sportivi per tutti coloro che possiedono il certificato vaccinale.

Si va verso l'apertura fino al 75% della capienza per gli impianti all'aperto come gli stadi, come ha dichiarato sul profilo Facebook la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

"Sono in partenza per Tokyo dove domani inizieranno i Giochi Olimpici. Prima di partire, ho proposto alla cabina di regia di prevedere, per gli eventi sportivi in zona bianca, il 75% della capienza per gli impianti all’aperto e il 50% per quelli al chiuso. Nelle zone gialle, invece, ho proposto di superare gli attuali limiti massimi di 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso, seppure consapevole dell’esigenza di continuare a mantenere alta la soglia di prudenza e di cautela".

Il Consiglio dei ministri dovrà approvare le nuove linee guida e definire la percentuale di ingressi consentiti negli impianti. Le norme scatteranno il prossimo 5 agosto, poco più di due settimane prima dell'inizio della nuova Serie A. I club e i tifosi attendono novità, in attesa di ritrovarsi allo stadio.