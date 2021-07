Serie A, tifosi allo stadio col green pass: capienza fino al 50% all'aperto

Si potrà tornare sugli spalti a seguire le partite di calcio, ma solo muniti di green pass. E’ questo quanto stabilito dall’ultimo DPCM.

La Serie A si prepara a riaccogliere i tifosi negli stadi. Con nuovo campionato, che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 21 e 22 agosto, torneranno sugli spalti gli appassionati muniti di green pass. È questa la decisione del Governo, che ha aperto al ritorno negli impianti sportivi per tutti coloro che possiedono il certificato vaccinale.

Di fatto tale decisione era nell’aria da tempo, ma la conferma è arrivata con l’approvazione del nuovo DPCM con le linee guida che verranno adottate a partire dal prossimo 6 agosto.

Ad annunciato è stato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche il Premier Mario Draghi, con la quale sono state illustrate le misure stabilite dall’ultimo decreto.

“Oltre quaranta milioni di italiani hanno già scaricato la certificazione e l’hanno usata per prendere parte a cerimonie o per visitare i propri parenti presso le strutture sanitarie. Adesso estendiamo questo strumento anche a piscine, centri benessere, palestre e spettacoli all’aperto, tra i quali anche le competizioni sportive”.

Per quanto riguarda le capienze degli impianti, in ‘zona bianca’ si salita dal 25% al 50% per quelli all’aperto e si arriverà al 25% per quelli al chiuso. In ‘zona gialla’ invece, sarà possibile accogliere 2500 persone all’aperto e 1000 al chiuso.