Serie A, le partite di oggi in diretta tv e streaming

Tre sfide di sabato aprono il 30° turno di Serie A: Juventus-Torino nel pomeriggio, in serata Sassuolo-Lecce e Lazio-Milan.

Il 30° turno di si apre di sabato con tre interessanti sfide: si parte nel pomeriggio con il derby della Mole allo Stadium, dove la ospita il , in serata il ospita il e la di Inzaghi affronta il dell'ex Pioli.

JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino apre la 30esima giornata: il fischio d'inizio è previsto per le ore 17:15 allo Stadium, il derby della Mole sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Serie A e su Sky Sport (canale 252 del satellite), ma tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in tramite la piattaforma Sky Go, sia su pc che su notebook, collegandosi con il sito ufficiale, oppure su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la relativa app. Anche il servizio Now Tv consentirà di seguire il derby torinese.

SASSUOLO-LECCE

Dopo aver perso la finale di Coppa la squadra di Sarri sembra aver ritrovato il giusto smalto in campionato: i bianconeri, lanciati dalle giocate di, arrivano da sei successi consecutivi, che gli hanno permesso di mettere un margine di quattro punti dalla Lazio nella lotta per lo Scudetto. Situazione ben diversa per i granata, chiamati a rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive per non restare invischiati in una pericolosa lotta salvezza.

Sassuolo-Lecce andrà in onda in prima serata su Sky, con fischio d'inizio alle ore 19:30: la gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (202 e 248 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (251 del satellite). Sarà inoltre possibile seguire la partita del Mapei in diretta streaming tramite Sky Go, l'app scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet e su tutti i pc e notebook tramite il sito ufficiale. Sarà inoltre possibile vedere la gara su Now tv, servizio di streaming live di Sky, acquistando il relativo pacchetto.

LAZIO-MILAN

Il Sassuolo è tornato alla vittoria con una grande prestazione offerta sul campo della : una chiara boccata d'ossigeno che allontana i neroverdi dalle zone basse della classifica. Situazione ben diversa per il Lecce: la squadra salentina è in caduta libera dopo le cinque sconfitte consecutive che l'hanno gettata in zona retrocessione, ma la salvezza è distante un solo punto.

Chiude il sabato di Serie A Lazio-Milan, in programma alle 21:45: la sfida dell'Olimpico sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN, dunque gli appassionati potranno seguirla tramite le smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a una console, oppure tramite un dispositivo Amazon Fire TV o Google Chromecast. Il match sarà inoltre visibile sul canale DAZN1 (209 di Sky).

Le ultime due vittorie hanno fatto dimenticare il ko sul campo dell' : la Lazio vuole tenere la scia della capolista Juventus per sperare ancora nello Scudetto. Nella capitale arriva un Milan ancora in piena corsa per un posto in , ma reduce dal mezzo passo falso dell'ultimo turno contro la . I biancocelesti dovranno fare a meno di Caicedo e soprattutto di Ciro Immobile, entrambi squalificati, mentre i rossoneri hanno perso per infortunio Castillejo ma sperano di recuperare pienamente Zlatan Ibrahimovic.