Serie A, la Lega ribadisce la volontà di terminare la stagione 2019/20

L'emergenza Coronavirus continua a bloccare il mondo dello sport in tutto il mondo, ma i vertici del calcio italiano hanno ribadito la volontà di portare a termine la stagione sospesa in seguito alla diffusione del virus.

Durante l'assemblea i dubbi sono stati sciolti, dunque la Lega ha confermato di voler riprendere a giocare per concludere regolarmente ogni competizione:

Tutto riprenderà all'interno dei protocolli di massima sicurezza per tutti i giocatori e gli addetti ai lavori:

"La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori".

Molto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza nel paese, ma a oggi la volontà della Lega Serie A è ancora quella di riprendere da dove si è lasciato. Negli ultimi giorni sono state tante le opinioni discordanti su eventuali tempistiche di recupero, ma la volontà della Lega è ora ben chiara.

Da canto suo il ministro dello sport Spadafora, mette il piede sul freno intervistato su Rai 2:

"Mercoledì avrà incontro con la Figc che mi presenterà il protocollo per riprendere le attività, in maniera specifica solo per gli allenamenti. Io oggi non do per certa la ripresa né del campionato né degli allenamenti il 4 maggio".