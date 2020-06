Serie A, che cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Scudetto, Europa e corsa salvezza: cosa succede se due o più squadre arrivano a pari punti al termine del campionato.

Il percorso è stato lungo e tortuoso, ma alla fine si è giunti alla meta alla quale tutti aspiravano. Il campionato di ripartirà e lo farà mettendosi alle spalle uno dei momenti più complicati della sua intera storia.

Il lungo stop imposto dal Covid-19 lascerà dietro di sé una lunga scia di conseguenze, ma intanto il grande obiettivo che i vertici del calcio italiano si sono imposti sembra finalmente a portata di mano: portare il torneo alla sua naturale conclusione.

La situazione che si è venuta a creare a livello nazionale è ovviamente in fase di continua evoluzione e per tale motivo, come annunciato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora - e poi ribadito dal presidente della FIGC Gabriele Gravina - la Federcalcio ha già approntato un Piano B e un Piano C ai quali affidarsi in caso di una risalita della curva di contagio. In caso di un’ulteriore sospensione momentanea del torneo si passerà dunque ad una formula con playoff e playout al fine di giungere ad un risultato nel merito sportivo, in caso di sospensione definitiva si ricorrerà invece alla cristallizzazione della classifica e ad un algoritmo che servirà a proiettare la stessa alla fine del campionato.

Intanto però si riparte da dove si era rimasti lo scorso 10 marzo, quando ovvero la FIGC dovette sospendere ‘sine die’ tutti i campionati nazionali a seguito di quanto disposto dal Governo a fronte dell’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus.

La Serie A che ripartirà il prossimo 20 giugno sarà diversa in molti aspetti da quella che è iniziata il 24 agosto 2019 (tra le varie cose il calendario sarà eccezionalmente compresso e le partite verranno disputate tutte rigorosamente a porte chiuse), ma ci sarà una fondamentale base di partenza: la classifica maturata nelle prime 26 giornate del torneo (il 20 e 21 giugno sono previsti i recuperi della 25a giornata - , - , - e - ).

DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Qualora il campionato dovesse arrivare alla sua conclusione senza ulteriori sospensioni, regalerebbe un rush finale tutto da vivere. Nessun verdetto è stato infatti già ovviamente espresso e si ripartirà da una situazione che parla di una corsa Scudetto apertissima, di pass europei ancora da assegnare e una lotta salvezza che chiama in causa moltissime squadre.

In vetta, la reduce da otto titoli vinti consecutivamente, può contare su 63 punti totalizzati in 26 giornate, ovvero solo 1 in più rispetto alla che insegue a quota 62, mentre l’Inter terza della classe è più staccata a -8.

In zona Champions l’Atalanta è quarta con 48 punti messi in cascina in 25 turni, ovvero +3 rispetto ad una che ha giocato una gara in più. In zona ci sono attualmente proprio i giallorossi insieme al , mentre al settimo posto c’è il (a seconda dell’esito della Coppa tale posizione potrebbe valere un accesso all’Europa League) che con i suoi 36 punti in 26 gare, precede di una lunghezza Verona e Parma (entrambe una partita in meno) e due il (26 gare giocate).

In coda, (16 punti) e (18 punti) sono attualmente più staccate, ma per evitare il terzultimo posto ripartirà una corsa che potrebbe potenzialmente vedere al momento protagoniste anche sei squadre: (25 punti in 26 gare), (25 punti in 26 gare), Sampdoria (26 punti in 25 gare), Torino (27 punti in 25 gare), (28 punti in 26 gare), (30 punti in 26 gare).

Visto che i giochi sono aperti ad ogni livello, è giusto porsi una domanda: cosa succede in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti?

A stabilirlo è ovviamente il regolamento della FIGC che impone il criterio della ‘Classifica avulsa’ per l’attribuzione dei titoli sportivi alla fine del campionato e per la formulazione della classifica finale (“Al fine di individuare la squadra che acquisisce il titolo di Campione d’Italia e le squadre che acquisiscono il titolo di qualificazione alle competizioni UEFA o il titolo di retrocessione, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre”).

COSA VUOL DIRE CLASSIFICA AVULSA

La ‘Classifica avulsa’ è un vero e proprio metodo di determinazione di punteggio utilizzato in quei tornei con una classifica finale che assegnano dei titoli, delle qualificazioni ad altre competizioni o che prevedono delle retrocessioni.

Si fa riferimento ad essa nel caso appunto in cui due o più squadre totalizzino, al termine della competizione, lo stesso numero di punti. Attraverso questo metodo si viene a creare una classifica separata da quella generale (quindi appunto ‘avulsa’) sulla base dei risultati conseguiti negli scontri diretti dalle squadre interessate.

CRITERI A PARI PUNTI

1) punti negli scontri diretti

2) differenza reti negli scontri diretti (i goal in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità)

3) differenza reti generale

4) maggior numero di reti segnate in generale

5) sorteggio

I criteri in caso di arrivo a pari punti sono, come detto, gli stessi per quanto riguarda Scudetto, , Europa League e corsa salvezza.

SCONTRI DIRETTI

Il primo criterio da tenere in considerazione è quello degli ‘Scontri diretti’. Ad avere la meglio è dunque la squadra che tra le sfide di andata e ritorno ha totalizzato più punti. Affinché quindi si possa utilizzare è necessario ovviamente che le compagini interessate si siano affrontate due volte nel corso del torneo.

Per fare un esempio di quanto accadrebbe, si può tornare alla stagione 2017/18, quando l’Inter, vincendo all’ultima giornata contro la Lazio, raggiunse proprio i biancocelesti al quarto posto in classifica a quota 72 punti e si garantì la qualificazione alla Champions League perché aveva ottenuto 4 punti nel computo degli scontri diretti.

DIFFERENZA RETI

Qualora il bilancio negli scontri diretti dovesse risultare in perfetta parità, si passerebbe al secondo criterio: quello della differenza reti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre quindi, si terrà conto in primis della ‘Differenza reti negli scontri diretti’, e solo in caso di ulteriore parità si guarderà la 'Differenza reti generale'.

Va sottolineato un fattore importante: nel caso in cui venga presa in considerazione la differenza reti negli scontri diretti, i goal segnati in trasferta non varrebbero doppio.

MAGGIOR NUMERO DI GOAL SEGNATI

Se la situazione di parità dovesse persistere anche dopo aver considerato i primi tre criteri, si passerebbe al quarto: “Maggior numero di reti segnate nell'intero campionato”.

Si tratta dell’ultimo criterio prima dell’’extrema ratio’ che consiste nel sorteggio. In questo caso varrebbe il numero di goal realizzati nel corso del campionato e ad avere la meglio sarebbe la squadra che ne ha fatti di più al termine della stagione.