Serie A, 31ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio che cade anche a Lecce: manna dal cielo per la Juventus, impegnata a San Siro col Milan.

Passo falso che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta Scudetto per la , sconfitta anche a dopo il tracollo col : a Simone Inzaghi non basta l'iniziale vantaggio di Caicedo, rimontato dai colpi di testa di Babacar e Lucioni. Per i salentini tre punti che sono puro ossigeno e che permettono di portarsi momentaneamente al quart'ultimo posto in zona di sicurezza. Match, quello del 'Via del Mare', caratterizzato da tanti episodi da moviola: tanto da fare per l'arbitro Maresca e il VAR. Mancosu sbaglia il suo primo rigore stagionale, espulso Patric nel finale per un incredibile morso al braccio di un esterrefatto Donati: lo spagnolo rischia una squalifica esemplare in vista delle prossime giornate.

IL TABELLINO

Marcatori: 5' Caicedo (LA), 30' Babacar (LE), 47' Lucioni (LE)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Mancosu, Petriccione (72' Deiola), Barak; Falco (72' Rispoli), Saponara (59' Farias); Babacar (52' Majer). All. Liverani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (46' Luiz Felipe); Lazzari (85' Adekanye), Parolo (70' Cataldi), Lucas Leiva (46' Milinkovic-Savic), Luis Alberto, Jony (46' J. Lukaku); Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Caicedo (LA), Donati (LE), Radu (LA), Gabriel (LE), Petriccione (LE), Immobile (LA)

Espulsi: Patric (LA)

Note: rigore sbagliato da Mancosu al 50' pt