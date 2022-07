Sergio Oliveira va al Galatasaray: 3 milioni al Porto, affare in chiusura

Dopo i 6 mesi alla Roma, Sergio Oliveira lascia nuovamente il Porto e riparte dalla Turchia: firmerà col Galatasaray a titolo definitivo.

Sergio Oliveira riparte. Poche settimane dopo aver lasciato la Roma al termine di sei mesi culminati col trionfo in Conference League, il centrocampista lascia nuovamente il Porto. Questa volta a titolo definitivo. Destino: Istanbul. Il Galatasaray, per la precisione.

Secondo la stampa turca, l'operazione tra i due club è praticamente completata. Il Galatasaray ha trovato l'accordo sia con il Porto, nelle cui casse pioveranno 3 milioni di euro, che con il calciatore, che firmerà un contratto da due milioni e mezzo l'anno. Nel weekend il portoghese dovrebbe viaggiare a Istanbul per completare il trasferimento.

Nonostante la presenza del connazionale Mourinho in panchina, del resto, la Roma aveva fatto capire da tempo di non voler venire incontro alle richieste del Porto per il riscatto, inizialmente fissate in 5-6 milioni. Il Galatasaray, come detto, ha però trovato un accordo per una cifra inferiore.

Sta dunque per chiudersi in maniera definitiva sia l'esperienza di Sergio Oliveira con il Porto che quella con la Roma. Il centrocampista trentenne di Paços de Brandão era arrivato a gennaio per risollevare le sorti della squadra di Mourinho e, pur senza conquistarsi il posto fisso nelle preferenze del tecnico, è riuscito ad alzare la Conference League di Tirana.

Al Galatasaray, Sergio Oliveira troverà un'altra vecchia conoscenza della nostra Serie A: da qualche settimana l'allenatore dei giallorossi è infatti Okan Buruk, ex centrocampista dell'Inter all'inizio del millennio, scelto dalla nuova dirigenza al posto dello spagnolo Domenec Torrent.