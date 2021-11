Serataccia per la Svezia di Ibrahimovic: sconfitta in Georgia, qualificazione a rischio

Doveva essere una formalità, all’apparenza. Non è stato così. Anzi, è stato l’opposto. La Svezia di Zlatan Ibrahimovic ha perso 2-0 in Georgia e ora rischia seriamente di perdere il primo posto nel gruppo B di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, complicandosi decisamente la vita.

Gli scandinavi arrivavano alla partita con la possibilità di salire a +5 (con una partita in più) sui rivali della Spagna, impegnati questa sera nella non facile trasferta contro la Grecia. Insomma, la Svezia aveva una ghiotta chance di fare un netto passo avanti, anche in vista dello scontro diretto in Spagna dell’ultima giornata, all’ultima giornata, con lo stesso numero di partite all’attivo.

Con un’eventuale non vittoria iberica, peraltro, la Svezia sarebbe stata sicuramente prima. Non è andata però come il CT Janne Andersson si aspettava.

A Tbilisi la storia è stata ribaltata. Nel primo tempo l’assedio svedese non ha portato alla rete per sbloccare il match, nonostante le svariate occasioni prodotte. Un grave errore sotto porta di Isak e due goal divorati anche da Zlatan Ibrahimovic hanno mantenuto lo 0-0 fino all’intervallo, complici le parate dell’estremo difensore georgiano Loria.

Nella ripresa la situazione è precipitata: Ibra ha mancato un’altra occasione per fare 0-1, così si è scatenato il classe 2001 del Rubin Kazan, Khvicha Kvaratskhelia: prima un tap-in per risolvere una mischia (con un’incertezza di Olsen), poi anche il raddoppio in contropiede per un 2-0 pesantissimo, oltre che a suo modo storico per i padroni di casa. Gli assalti finali, con l’ingresso in campo di Kulusevski, non hanno portato nemmeno al 2-1.

La Svezia è rimasta a 15 punti, con la Spagna subito dietro a 13 che ha una partita in meno. In caso di vittoria in Grecia, la selezione di Luis Enrique sarebbe capolista e avrebbe due risultati su tre nello scontro diretto. La strada per il Qatar per Ibra e compagni si complica.