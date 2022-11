Sei titolari ai Mondiali, il Benfica in campo: imbattibilità mantenuta

I lusitani vincono nella prima gare del Gruppo C di Coppa di Portogallo nonostante l'assenza dei sei volati in Qatar: le gare senza sconfitta sono 26.

Il Benfica non si ferma. Nella giornata della cerimonia d'inaugurazione e della gara d'apertura dei Mondiali in Qatar, la Coppa di Lega in Portogallo ha visto tra le protagoniste la formazione di Roger Schmidt.

La formazione lusitana, capolista in campionato e agli ottavi di finale di Champions League grazie al passaggio del turno conquistato nel girone con Juventus, PSG e Maccabi Haifa, si è aggiudicata la prima gara del Gruppo C battendo per 3-2 l'Estrella Amadora.

Il tecnico tedesco ha dovuto rinunciare a ben sei titolari, tutti in Qatar con le rispettive nazionali - Bah, Joao Mario, Ramos, Silva, Otamendi e Fernandez -, schierando una formazione inedita.

In goal per le 'Aquile' Musa, Chiquinho su rigore e Draxler, mentre le reti dei padroni di casa sono state realizzate da Silva (momentaneo 1-1) ed Henrique.

Il Benfica raggiunge il Moreirense (successo per 2-1 sul Penafiel) in testa al Gruppo C e mantiene l'imbattibilità stagionale, allungando la striscia a 26 gare senza sconfitte tra Liga, Coppa di Portogallo e Champions League (preliminari e fase a gironi) con uno 'score' di 23 vittorie e 3 pareggi.

Niente male per la squadra di Schmidt, che continua a vincere nonostante l'assenza di ben sei pedine della rosa, volate in Qatare per disputare i Mondiali.