Shuto Machino, attaccante della nazionale giapponese anche in Qatar, decide Shonan-Osaka segnando 4 goal in soli 21'. A fine match festa e balletti.

Da zero goal ai Mondiali a un poker realizzato nel giro di 21 minuti.

Non capita quasi mai di segnare quattro goal in una sola partita. Shuto Machino, attaccante giapponese dello Shonan Bellmare, ci è riuscito addirittura in soli 21' nel match della sesta giornata della J1 League, la Serie A giapponese, vinto 4-1 contro il Gamba Osaka.

Nella sfida di casa al Lemon Gas Stadium di Hiratsuka, l'attaccante 23enne ha aperto le marcature al 21' per poi segnare a raffica fino al quarto goal arrivato al 42' su assist di Nakano.

Ospiti annichiliti già nella prima frazione, per i quali la rete di Jebali arrivata nella ripresa è stata utile soltanto per le statistiche.

Machino, che non segnava dal 24 febbraio scorso, si è goduto la sua giornata e la sua festa ballando a fine gara con i compagni e diventando il momentaneo capocannoniere del torneo grazie alle 5 reti messe a segno finora al pari di Ogawa di Yokohama.

Rimasto sempre in panchina in Qatar senza mai mettere piede in campo, oggi l'attaccante dello Shonan si preso la sua personale rivincita realizzando l'invidiabile record nel massimo campionato giapponese.