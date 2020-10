Scompare l'account del Manchester City: mistero su twitter

Il profilo social del team di Manchester City non è più raggiungibile: dubbi e social impazziti per il mancato possibile accesso. Poi tutto risolto.

Stop ai campionati nazionali, in pausa in virtù della sosta per le Nazionali. Club nuovamente in campo tra il 16 e il 19 ottobre per le nuove giorante. Nell'attesa, rappresentative, future voci di calciomercato e sì, anche misteri social. Come il caso .

I tifosi dei Citizens abituati ogni giorno a recarsi su twitter per conoscere le ultime novità ufficiali del City, infatti, hanno avuto una brutta sorpresa nella mattinata di mercoledì: il profilo del Manchester non è più raggiungibile, di fatto eliminato per qualche motivo.

Il profilo del Manchester City su Twitter è rimasto inaccessibile per circa un'ora, prima che tutto tornasse alla normalità: nel frattempo però tifosi e semplici curiosi divisi tra battute e preoccupazione per un qualcosa che nell'era dei social è apparsa abbastanza incredibile.

Altre squadre

Tornato online, senza spiegazioni su quanto accaduto, l'account del Manchester City è stato preso d'assalto dai tifosi che hanno chiesto a gran voce di conoscere la verità dell'eliminazione momentanea del profilo: mistero social del giorno.